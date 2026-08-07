ZEIST (ANP) - Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan nu de UEFA een boycot heeft afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Veurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. Volgens de KNVB onderzoekt de UEFA de komende tijd of de duels door zullen gaan.

Deze kwalificatieduels vallen onder de verantwoordelijkheid van de UEFA, maar het WK zelf wordt door de FIFA in Brazilië georganiseerd. De KNVB laat aan het ANP weten af te wachten wat de UEFA hierover besluit. "Wij hebben net als alle andere bonden hetzelfde standpunt als de UEFA", aldus een woordvoerder van de KNVB.

De UEFA blijft, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, bij de eerder aangekondigde boycot van alle FIFA-competities. De Europese bond heeft als voorwaarde gesteld dat er garanties moeten komen dat nieuwe commercialiseringsplannen achterwege blijven.