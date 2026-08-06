ROTTERDAM (ANP) - Vakbond CNV bereidt, samen met FNV, in september meerdere nieuwe acties voor tegen de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbondsleden van CNV bij de vervoersbedrijven in Amsterdam (GVB) en Rotterdam (RET) krijgen donderdag een oproep om mee te doen aan de landelijke staking op 9 september, die vorige week al door FNV is aangekondigd. Havenmedewerkers kregen eerder deze week al een oproep van CNV om op vrijdag 4 september het werk neer te leggen.

"We accepteren gewoon niet dat het sociale vangnet voor de meest kwetsbaren in Nederland op zo'n rigoureuze manier door dit kabinet kapot wordt gemaakt. Die boodschap moet heel duidelijk zijn", zegt Tjeerd Orie, actieleider bij CNV. FNV maakte eerder al bekend dat er gestaakt gaat worden bij de havenbedrijven in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland op 4 september.

Met de stakingen eisen de bonden dat het kabinet-Jetten de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt.