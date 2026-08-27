Nederlandse in Nepal vreest voor dierbaren en begint hulpactie

KATHMANDU (ANP) - De Nederlandse Ilse Sapkota-Bennink vreest voor het leven van haar dierbaren in Nepal en is een hulpactie aan het opzetten. Ze woont al negentien jaar met haar Nepalese man in het land, dat is getroffen door de plotselinge overstromingen, en bevindt zich momenteel in hoofdstad Kathmandu.

Donderdagochtend heeft Sapkota-Bennink haar neefje als vermist opgegeven. Hij was als gids aan het werk in de buurt van de dam toen die doorbrak. Ook van veel vrienden en kennissen is het onduidelijk waar zij zijn, vertelt ze. "Mensen zijn hun halve familie kwijt. Het is echt een nachtmerrie." Het dodental is opgelopen tot 332, meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Honderden mensen, onder wie veel toeristen, worden nog vermist.

Sapkota-Bennink helpt al achttien jaar gezinnen in het district Dhading zodat hun kinderen naar school kunnen met haar Stichting Diyo Nepal. Ook heeft ze samen met haar man een reisbureau. Omdat het laagseizoen is, hebben ze momenteel geen reizigers in het land. Andere grote reisorganisaties hebben momenteel ook geen reizen in het gebied, blijkt uit een rondgang van het ANP.

Dam doorgebroken

Net als bij de aardbeving in 2015 en tijdens de coronaperiode wil Sapkota-Bennink zich via haar stichting inzetten om mensen te helpen. "Mensen kunnen ons ondersteunen via donaties. We gaan kijken hoe we dat op een verantwoorde manier en doelgericht kunnen inzetten." Het gebied is dusdanig verwoest en dat maakt het verlenen van hulp erg uitdagend, legt ze uit.

Zelf was Sapkota-Bennink op de dag van de overstroming met haar twee kinderen (14 en 16) onderweg vanuit Kathmandu naar Dhading Besi voor een speciale viering voor haar schoonvader. Daarvoor moesten zij de Trishuli-rivier oversteken. "Onderweg belde mijn man dat er een dam was doorgebroken. Hij zei dat we het even in de gaten moesten houden."

'Grote chaos'

Uiteindelijk mochten ze niet verder rijden en kregen ze in de gaten wat voor een ravage de overstroming van de Trishuli-rivier veroorzaakte. "We waren op 20 minuten rijden van de Malekhu-brug, de belangrijkste manier om de rivier over te steken. Hij is helemaal weggevaagd. Als we iets eerder waren vertrokken, waren we precies daar geweest."

Ze keerden terug naar Kathmandu, haar man was al wel in Dhading Besi. Hij is veilig, maar ze krijgt moeilijk contact met hem. Het is, door het instorten van de brug, ook onduidelijk wanneer hij terugkomt.

De weggevaagde brug is ook belangrijk voor de toevoer naar het Dhading-district. "Volgens mijn man is het een grote chaos nu."