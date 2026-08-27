Sander Hoogendoorn stopt met dagelijkse show op Radio Veronica

Sander Hoogendoorn stopt met zijn dagelijkse lunchprogramma op Radio Veronica. Dat heeft de zender donderdag bekendgemaakt. De 38-jarige presentator laat in een persbericht weten dat hij een sportopleiding heeft gedaan en zich heeft gespecialiseerd als personal trainer.

"Het enthousiasme dat ik daarbij voel doet me heel erg denken aan toen ik de eerste stappen bij de radio maakte. Ik kijk er daarom ook erg naar uit om dat verder in de praktijk te brengen", aldus de presentator, die aangeeft aan Veronica verbonden te blijven als invaller.

Radio Veronica laat verder weten vanaf maandag de doordeweekse programmering aan te passen. De zender hoopt daarmee "beter aan te sluiten op het ritme van de werkdag van de luisteraar", aldus station director Robbert-Jan van de Velde. "De langere tijdsloten overdag zijn beter voor de doorbeluistering en de middagshow van Wout & Frank begint in deze opzet een uur eerder", legt hij uit.

In de nieuwe programmering presenteert Gerard Ekdom de ochtendshow vanaf 06.00 uur, gevolgd door Marisa Heutink van 10.00 tot 13.00 uur. Rob Stenders neemt het daarna over met de Bonanza tot 15.00 uur. Na Wout & Frank volgt Niek van der Bruggen van 18.00 tot 22.00 uur.