DEN HAAG (ANP) - De neveneffecten van de maatregelen die werden genomen om het coronavirus in te dammen, werden door microbioloog Jan Kluytmans als knellend ervaren. Dat gaf het voormalig OMT-lid aan tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Kluytmans benadrukte dat het Outbreak Management Team (OMT) puur op medisch vlak moest adviseren. Maar de microbioloog vroeg zich tijdens de pandemie steeds meer af of er niet meer aandacht moest zijn voor sociaal-maatschappelijke en economische effecten van de maatregelen. Hij twijfelde of er voldoende tijd was om na te denken over een middellange- of langetermijnstrategie.

De microbioloog adviseert om bij een volgende crisis te overwegen om breder te adviseren en meer expertise te betrekken bij het adviesorgaan.