MEXICO-STAD (ANP/DPA) - Keeper Guillermo Ochoa van Mexico gaat op voor zijn zesde WK voetbal. De 40-jarige doelman is door bondscoach Javier Aguirre opgenomen in de selectie voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. AZ-verdediger Mateo Chávez is de enige speler in de selectie die in Nederland speelt.

De Argentijn Lionel Messi en Cristiano Ronaldo van Portugal zijn net als Ochoa voor de zesde keer opgeroepen. De twee sterspelers kwamen in tegenstelling tot Ochoa in actie tijdens de vijf eerdere toernooien. De doelman kreeg alleen speelminuten op de WK's van 2014, 2018 en 2022. De 153-voudig international was reservekeeper in 2006 en 2010.

De oud-Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez zijn ook geselecteerd voor het WK, net als voormalig Feyenoorder Santiago Giménez. Mexico speelt op 11 juni de eerste wedstrijd van het WK tegen Zuid-Afrika in Mexico-Stad, waarna groepsduels met Zuid-Korea en Tsjechië volgen.