DEN HAAG (ANP) - De neveneffecten van de maatregelen die werden genomen om het coronavirus in te dammen, werden door microbioloog Jan Kluytmans als knellend ervaren. Dat gaf het voormalig OMT-lid aan tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Landen maakten verschillende keuzes om het virus tegen te gaan, maar uiteindelijk, toen de pandemie tot rust was gekomen, waren de uitkomsten binnen Europa "niet dramatisch verschillend", stelde de microbioloog. Dat maakt volgens hem dat de neveneffecten "misschien wel belangrijker" waren dan de effecten op het virus in verschillende fases.

Kluytmans benadrukte dat het Outbreak Management Team (OMT) puur op medisch vlak moest adviseren. Maar de microbioloog vroeg zich tijdens de pandemie steeds meer af of er niet meer aandacht moest zijn voor sociaal-maatschappelijke en economische effecten van de maatregelen. Hij twijfelde of er voldoende tijd was om na te denken over een middellange- of langetermijnstrategie.

Meer expertise

Zeker voordat er vaccins in zicht waren tegen het coronavirus, was dat volgens Kluytmans van belang. Als die er niet waren gekomen, waren namelijk veel langer beperkende maatregelen nodig geweest om het virus onder controle te houden. Hij benadrukte dat de vaccins veel vroeger kwamen en effectiever waren dan aanvankelijk werd gedacht.

De microbioloog adviseert om bij een volgende crisis te overwegen om breder te adviseren en meer expertise te betrekken bij het adviesorgaan.