UTRECHT (ANP) - Elke werkdag rijden gemiddeld tussen de 500 en 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. De cijfers zijn stabiel sinds de week van 10 augustus, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Van 17 tot en met 21 augustus deelden motoragenten tijdens een handhavingsactie 215 boetes uit. Dat het totale aantal zware voertuigen ondanks de actie niet is afgenomen, hoeft volgens de woordvoerder niet te betekenen dat het gewenste effect niet is bereikt. Er zijn andere factoren die meespelen, zoals het aflopen van de vakantieperiode.

Via de camera's van RWS kunnen sinds 1 september naast Nederlandse ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens worden beboet. Voertuigen uit andere landen kunnen alleen beboet worden als ze langs de weg worden gezet.