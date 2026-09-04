WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan gedacht. Bovendien werd het krimpcijfer van juli bijgesteld naar groei door de Amerikaanse overheid. Door het sterke banenrapport neemt de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand weer toe.

De werkgelegenheid in 's werelds grootste economie groeide vorige maand met 162.000 banen. Economen hadden in doorsnee op een aanwas met 55.000 arbeidsplaatsen gerekend. Volgens het herziene cijfer kwamen er in juli 21.000 banen bij. Hier werd eerder nog een krimp van 23.000 arbeidsplaatsen gemeld. Het werkloosheidspercentage in de VS bleef stabiel op 4,1 procent.

De groei van de werkgelegenheid werd breed gedragen in de Amerikaanse economie. De Fed neemt op 16 september een rentebesluit. De afgelopen tijd werd de verwachting voor een renteverhoging al versterkt door de gestegen olieprijzen die de inflatie kunnen aanwakkeren. Bij een sterke arbeidsmarkt heeft de Fed meer ruimte om de rente te verhogen.

Hoge inflatie

De banengroei van vorige maand is de sterkste sinds maart. Ook het cijfer over juni werd naar boven bijgesteld. Daarmee blijft de Amerikaanse banenmarkt goed presteren ondanks de hoge inflatie en economische onzekerheid door de Iranoorlog.

Na bekendmaking van het tegenvallende rapport over juli groeide de verwachting juist dat de Fed de rente deze maand onveranderd zou laten of de leenkosten zelfs zou kunnen verlagen om de economie te stimuleren. President Donald Trump roept al veel langer om een lage rente. Trump had dan ook vaak felle kritiek op voormalig Fed-voorzitter Jerome Powell omdat die te traag zou zijn met het verlagen van de rente. De Amerikaanse centrale bank wordt sinds mei geleid door Kevin Warsh.

Trump schreef in een reactie op het banenrapport op zijn socialemediakanaal Truth Social dat de Fed de rente moet gaan verlagen. Als de Fed dat niet doet dan dreigt Trump de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen. Hij vindt dat de VS de laagste rente ter wereld moeten hebben.