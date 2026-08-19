Noordzee nog nooit zo warm, en volgens KNMI is dat niet voorbij

DE BILT (ANP) - Het water van de Noordzee was afgelopen weekeinde gemiddeld 21,5 graden. De watertemperaturen worden sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was de zee zo warm. Dat komt volgens het KNMI door klimaatverandering en door een hogedrukgebied met veel zon en weinig wind.

De recordtemperatuur werd geregistreerd bij het zogenoemde Lichteiland Goeree. Dat meetplatform staat ongeveer 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland.

In augustus 2018 werd een gemiddelde temperatuur van 21,4 graden op de Noordzee gemeten. Dat was het oude record. Het KNMI verwacht dat het record ook weer zal worden gebroken, omdat de opwarming van de aarde doorgaat "met meer zeespiegelstijging, hitte, droogte en extreme regenval tot gevolg". Het instituut roept op de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Sinds het begin van het jaar kwam de temperatuur van de Noordzee op 35 dagen boven de 20 graden uit. Daarmee nadert 2026 het record van 2022, toen de grens op 43 dagen werd gepasseerd.