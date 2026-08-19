Koning Abdullah spreekt burgemeester van Shanghai op staatsbezoek

Koning Abdullah heeft op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan China de burgemeester van de stad Shanghai ontmoet. De Jordaanse vorst vertrok dinsdag en blijft tot en met komende maandag in China.

Tijdens het gesprek met burgemeester Gong Zheng stonden "de diepgewortelde banden tussen Jordanië en China" centraal, meldt persbureau Petra. Abdullah benadrukte verder het belang van het uitbreiden van hun relatie door partnerschappen in economische en ontwikkelingssectoren aan te gaan.

Ook sprak de koning woensdag op het hoofdkantoor van Trip.com Group, een grote, wereldwijde reisonderneming, over het verbeteren van de culturele samenwerking op het gebied van toerisme. Abdullah zei ook dat Jordanië graag meer Chinese toeristen wilde verwelkomen.

Het staatsbezoek van Abdullah is op uitnodiging van de Chinese president Xi Jinping. Het is de negende keer dat de koning, sinds zijn troonsbestijging in 1999, een officieel bezoek brengt aan China.