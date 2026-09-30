NVWA: Voedselveiligheid bij twee derde zomerse horeca onvoldoende

DEN HAAG (ANP) - Tijdens controles de afgelopen zomer constateerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) overtredingen bij bijna twee derde van horecalocaties die op warme dagen druk bezocht worden. Er waren daar onvoldoende maatregelen tegen vliegen in de keuken, en voedsel werd niet op de juiste temperatuur bewaard en bereid.

In juli en augustus op dagen waarop het 20 graden of warmer was, controleerde de NVWA 154 zogeheten zomerlocaties. Dat zijn horeca aan zee, bij recreatieplassen, op campings, bij speeltuinen en bij buitenzwembaden. Er waren bij 96 horecagelegenheden overtredingen. Voor acht bedrijven met ernstige overtredingen zijn rapporten opgesteld waarop een boete of andere maatregel kan volgen. Andere overtreders kregen een officiële waarschuwing.

Bij warm weer zijn er meer risico's voor de voedselveiligheid, omdat voedsel sneller kan bederven en er meer vliegen zijn. De NVWA zegt dat het de afgelopen zomers steeds vaker vliegen constateert bij horecabedrijven.