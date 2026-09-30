Boek Charles Spencer komt binnen op plek twee in Bestseller 60

Het boek Zwanenzang van Charles Spencer, de broer van de overleden Britse prinses Diana, is binnengekomen op de tweede plek van de Bestseller 60. Dat heeft boekenkoepel CPNB woensdag bekendgemaakt. Spencer maakt daarmee zijn debuut in de bestsellerlijst.

Hoeveel exemplaren er in Nederland zijn verkocht, is niet duidelijk. CPNB laat weten dat alleen de uitgeverijen zelf daar uitspraken over kunnen doen. Een woordvoerder van Overamstel Uitgevers zegt dergelijke cijfers nooit te delen. Wel laat de woordvoerder weten dat het boek over het leven van prinses Diana "met duizenden tegelijk over de toonbank gaat". "Het is overweldigend hoe goed het loopt. We zijn er hartstikke blij mee."

In totaal telt de lijst deze week achttien nieuwe titels. Onder de nieuwkomers is ook het kinderboek Maantje verhuist de zee van Sjoerd Kuyper, die vorige week overleed. Het boek, dat onlangs werd bekroond met de Gouden Griffel, komt binnen op plek 19.

Op de eerste plek staat De wereld rond met Project Gezond van Natalia en Walter Rakhorst. Het echtpaar komt voor de tweede keer op de eerste plek binnen en staat voor de achtste keer in de Bestseller 60. De babyboomerbiljoenen van Jona van Loenen is binnengekomen op de derde plaats van de lijst.