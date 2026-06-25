Ryanair past beleid zitplaatsen ouders met kind met tegenzin aan

DUBLIN (ANP) - Ryanair gaat zijn beleid voor gezinsplaatsen iets aanpassen, maar doet dat wel met tegenzin. De Britse mededingingsautoriteit (CMA) onderzoekt de Ierse luchtvaartmaatschappij over de verplichte kosten die ouders moeten betalen om bij hun kinderen te zitten. Volgens de luchtvaartmaatschappij is er niets mis met het huidige beleid.

"We zullen ons met tegenzin aanpassen aan deze industriestandaard", zegt Ryanair-topman Michael O'Leary. "Maar we willen geen tijd verspillen aan het uitleggen aan misleide toezichthouders hoe slecht zij begrijpen wat in het belang van consumenten is."

Vanaf donderdag is het voor volwassenen die met kinderen reizen en geen gereserveerde stoel willen kiezen of betalen mogelijk om een gratis stoel toegewezen te krijgen. Voorheen moesten ouders die met kinderen reisden kiezen en betalen voor de reservering van een stoel en daar konden dan vier kinderen op meereizen.

De CMA verwachtte dat het onderzoek een halfjaar zou duren, maar Ryanair heeft nu dus al zijn beleid iets aangepast.