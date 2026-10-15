Familie, vrienden en bekende Nederlanders hebben opnieuw een oproep gedaan aan mensen die informatie kunnen delen over de vermissing van filmproducent Rodney Leysner. In een video die donderdag wordt verspreid, spreken onder anderen Fajah Lourens, Liza Sips, Zoey Ivory, Mahi Khalesi en John van den Heuvel zich uit, net als de zus en het neefje van Leysner.

Met de video willen zij de vermissing opnieuw onder de aandacht brengen in de hoop dat mensen met relevante informatie zich melden. Leysner wordt al twee maanden vermist en er is nog altijd geen duidelijkheid.

De 52-jarige filmproducent wordt sinds 15 augustus vermist. Een paar dagen later werd zijn auto in Suriname uitgebrand teruggevonden. De politie heeft eerder drie verdachten aangehouden, een vierde verdachte wordt nog gezocht.