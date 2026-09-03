LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

VS: 227 doden bij aanvallen op drugsschepen in afgelopen jaar

03 sep , 4:07Buitenland
anp030926010 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugssmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied, meldt het Amerikaanse leger. Drie vermoedelijke drugssmokkelaars werden levend gered.
Er zijn in totaal 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van Operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt, aldus een woordvoerder van het US Southern Command, SOUTHCOM, dat verantwoordelijk is voor de regio.
Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan. Zij spraken van "onwettig dodelijk geweld".
loading

Loading