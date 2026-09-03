WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugssmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied, meldt het Amerikaanse leger. Drie vermoedelijke drugssmokkelaars werden levend gered.

Er zijn in totaal 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van Operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt, aldus een woordvoerder van het US Southern Command, SOUTHCOM, dat verantwoordelijk is voor de regio.

Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan. Zij spraken van "onwettig dodelijk geweld".