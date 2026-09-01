OVERASSELT (ANP) - Inwoners van de dorpen Overasselt en Nederasselt wordt ook in de nacht van dinsdag op woensdag geadviseerd om binnen te blijven. Dat zegt een politiewoordvoerster. Tot wanneer dat advies precies geldt, weet zij niet. Wel zegt ze "ervan uit te gaan dat het de hele nacht nog geldt".

De politie gaf dinsdag dat advies af naar aanleiding van het massale geweld in Overasselt. Daar liep een groep mannen met wapens rond en werd een 51-jarige man uit Wijchen bij een woning doodgeschoten. Ook raakten twee agenten zwaargewond.

De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of en hoeveel mensen er nog voortvluchtig zijn. In het nabijgelegen Nederasselt was een inval door de politie.

Veel wapens

Daarnaast vonden agenten veel wapens, die ze in beslag namen. De politie kan niet uitsluiten dat er in en rondom Overasselt nog wapens liggen. Hierdoor kan het nog onveilig zijn.

Volgens de politiewoordvoerster zijn eenheden nog druk bezig met het onderzoek in Overasselt en de omgeving. Ze weet niet wanneer ze daar klaar zijn.