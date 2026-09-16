Onrustig op Malieveld na uitspraak tegen Kosovaarse oud-president

DEN HAAG (ANP) - Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Aanhangers van hem waren daar woensdagochtend samengekomen. Het Kosovotribunaal heeft Thaçi veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90.

Op beelden op sociale media is onder meer te zien dat een aantal demonstranten springt op een rijdend politiebusje en dat iemand een paraplu naar datzelfde busje gooit. Ook slaat iemand met een vlaggenstok tegen het busje.

Volgens regionale media zou de ME zijn bekogeld met onder meer stenen, takken en vlaggen. De politie zou traangas hebben ingezet.

Een verslaggever van het ANP ziet dat iets na het middaguur de rust is teruggekeerd. Politie en ME zijn volop aanwezig en de weg langs het Malieveld tussen de Laan van Reagan en Gorbatsjov en het provinciehuis is afgesloten. Er zijn nog zo'n 100 tot 150 demonstranten aanwezig, verspreid in groepjes langs de rand van het veld.