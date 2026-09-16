BN'ers leven massaal mee na overlijden Bartina Koeman

Bekend Nederland heeft massaal gereageerd op het bericht van de familie Koeman over het overlijden van Bartina. De familie deelde een bericht op Instagram waarin ze bekendmaakte dat de vrouw van de voormalige bondscoach dinsdag overleed. Onder anderen Ronnie Flex, Chantal Janzen en Humberto Tan plaatsten een reactie.

"Ronald heel veel liefde kracht voor jullie allemaal", schreef Marco Borsato als steunbetuiging. Wendy van Dijk heeft het over een "groot verlies". Frans Bauer condoleert de familie en Yves Berendse wenst ze "heel veel sterkte en liefde". Suzan en Freek, Jim Bakkum, Kim Feenstra, Natasja Froger, Jan Smit en Hélène Hendriks reageren met hartjes op het bericht. Daarnaast spreken ook Dries Roelvink, Patty Brard, Najib Amhali, Irene Moors en Jamai Loman hun steun uit naar de familie.

Ook bekende gezichten uit de sportwereld reageren aangeslagen op het bericht. Jordi Cruyff, Luuk de Jong, Nigel de Jong, Justin Kluivert, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooij en Brian Brobbey delen hartjes en steunbetuigingen. Ook meerdere voetbalclubs tonen hun medeleven. De echtgenote van Koeman leed aan chronische borstkanker.