NIJMEGEN (ANP) - Vijfhonderd inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een halfjaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. De gemeente doet mee aan een proef van de NS. Die is bedoeld om "mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoefte van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn".

Eerder werd al bekend dat ook duizend inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Voor deze groep gaat het gratis reizen al op 1 juli in.

"Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, wordt op een eerlijke en zorgvuldige manier geloot wie kan meedoen", laat de gemeente Nijmegen weten. Die gaat inwoners die gebruikmaken van een regeling voor voordelig busvervoer een brief sturen om ze op de mogelijkheid van gratis treinreizen te wijzen.