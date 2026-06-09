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Hasan Minhaj en Ronny Chieng komen met show naar Amsterdam

09 jun , 16:20Entertainment
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De Amerikaanse comedians Hasan Minhaj en Ronny Chieng komen op 14 oktober naar Theater Amsterdam. Hier zullen ze hun gezamenlijke voorstelling Hasan Hates Ronny | Ronny Hates Hasan laten zien.
Volgens organisator MOJO nemen de twee komieken het tijdens de show tegen elkaar op in een satirisch debat over uiteenlopende onderwerpen, waaronder politiek, immigratie en cultuur.
Minhaj is onder meer bekend van de Netflix-serie Patriot Act en zijn werk voor The Daily Show. Chieng is correspondent bij hetzelfde programma en speelde daarnaast in films als Crazy Rich Asians en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
De kaartverkoop start vrijdag 12 juni.
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