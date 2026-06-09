Meindert Schut stopt als hoofdredacteur Quote

Meindert Schut stopt na minder dan een jaar als hoofdredacteur van zakenblad Quote. Dat heeft hij zelf gemeld op zijn LinkedIn-pagina. Schut was sinds november hoofdredacteur.

"Sinds november vorig jaar heb ik met veel plezier de rol van hoofdredacteur van Quote vervuld, een bijzondere periode bij één van de meest iconische mediamerken van Nederland. Het was een voorrecht om leiding te mogen geven aan het merk op zo'n belangrijk moment in zijn geschiedenis", schrijft Schut. Onlangs vierde het tijdschrift het 40-jarig bestaan. "Nu we het 40-jarig jubileum vieren en vooruitkijken naar een veelbelovend nieuw hoofdstuk, heb ik besloten om ook zelf een nieuwe stap te zetten. Na een zorgvuldige overweging voel ik dat dit het juiste moment is om werk na te streven dat beter aansluit bij mijn langetermijndoelen en interesses."

Schut kijkt ondanks de "relatief korte periode" met grote waardering terug op zijn tijd bij Quote. "Ik ben dankbaar voor de kans om samen te werken met zo'n getalenteerd team en wil het hele Quote-team bedanken voor de samenwerking, inzet en de vele waardevolle ervaringen die we hebben gedeeld."