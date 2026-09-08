DEN HAAG (ANP) - De vakbonden kunnen in hun verzet tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid nog altijd rekenen op steun van BBB en 50PLUS. Dat hebben de partijleiders Henk Vermeer en Jan Struijs gezegd tijdens een protestactie in Den Haag. Ook PRO-leider Jesse Klaver en SP-voorman Jimmy Dijk spraken opnieuw steun uit.

"De overheid moet er zijn voor haar burgers en niet andersom", zei Vermeer. "En als het jullie tegenzit, als je ziek of werkloos wordt, dan heb je gewoon recht op ondersteuning, op solidariteit." Volgens Struijs hebben vorige generaties "een geweldig sociaal stelsel" opgebouwd. "Wij laten dat niet afbreken."

Het minderheidskabinet is volgens uitgelekte begrotingsstukken bereid een deel van de voorgenomen bezuinigingen op uitkeringen te schrappen. Maar een deel van het pakket is vooralsnog alleen uitgesteld, tot ongenoegen van de vakbonden. Zonder steun van PRO en BBB is het nagenoeg onmogelijk een meerderheid te vinden voor de financiële plannen voor volgend jaar in de Eerste Kamer.