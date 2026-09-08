DEN HAAG (ANP) - De vakbonden kunnen in hun verzet tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid nog altijd rekenen op steun van BBB en 50PLUS. Dat hebben de partijleiders Henk Vermeer en Jan Struijs gezegd tijdens een protestactie in Den Haag. Ook PRO-leider Jesse Klaver en SP-voorman Jimmy Dijk spraken opnieuw steun uit.

"De overheid moet er zijn voor haar burgers en niet andersom", zei Vermeer. "En als het jullie tegenzit, als je ziek of werkloos wordt, dan heb je gewoon recht op ondersteuning, op solidariteit." Volgens Struijs hebben vorige generaties "een geweldig sociaal stelsel" opgebouwd. "Wij laten dat niet afbreken."

Het minderheidskabinet is volgens uitgelekte begrotingsstukken bereid een deel van de voorgenomen bezuinigingen op uitkeringen te schrappen. Maar een deel van het pakket is vooralsnog alleen uitgesteld, tot ongenoegen van de vakbonden. Zonder PRO en BBB is het nagenoeg onmogelijk een meerderheid te vinden voor de financiële plannen voor volgend jaar in de Eerste Kamer.

PRO en SP

De steun voor de acties van PRO en SP is vanzelfsprekender, ook gezien de historische banden die deze partijen hebben met de vakbeweging. "Wat nu gebeurt is ronduit oneerlijk", zei Klaver. "Het geld waar dit kabinet zijn zinnen op heeft gezet, is niet van de politiek, maar van jullie. Dat hebben jullie gespaard voor het moment dat het even tegenzit. Daar moet de politiek van afblijven."

De SP neemt evenmin genoegen met de verzachtingen waar het kabinet volgens ingewijden volgende week op Prinsjesdag mee komt. "Wij gaan door", hield Dijk de actievoerders voor. "Jullie kunnen altijd op steun rekenen van de SP."