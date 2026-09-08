BARCELONA (ANP) - Lamine Yamal hoopt dat de thuiswedstrijd van FC Barcelona tegen Feyenoord de eerste hindernis is op weg naar het grote doel: de eindzege van de Champions League. "Ik heb dit toernooi nog nooit gewonnen", zei hij op een persconferentie voor het thuisduel van woensdag met de club uit Rotterdam. "Dit is zo'n speciaal toernooi. Dit seizoen moet het ons lukken met aanwinsten als Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi en João Cancelo."

De 19-jarige Yamal verscheen samen met zijn trainer Hansi Flick op een persconferentie voor het duel met Feyenoord. Opvallend was dat ze de naam van de Nederlandse club niet uitspraken.

Yamal prees Xavi, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal die hem liet debuteren bij FC Barcelona. "Hij is een fantastische coach en mag van mij alle interlands winnen, alleen niet de duels met Spanje."

Flick ziet Barcelona als voorname kandidaat voor de winst van de Champions League. "We hebben een selectie die het toernooi kan winnen", zei hij.