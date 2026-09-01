De Kamer van Koophandel van Hollywood, die de Hollywood Boulevard onderhoudt, heeft dinsdag de ster van Dolly Parton gerepareerd. Dat melden TMZ en lokale media. Volgens een woordvoerder zaten er al scheuren in het monument, maar maandag heeft iemand ook nog de naam op de ster bekrast. Ook zouden er bloemen van de ster zijn gestolen die fans daar hadden achtergelaten.

Volgens een woordvoerder van de Kamer van Koophandel stond de ster van Parton al op de lijst om binnenkort gerepareerd te worden. Maar het vervangen is versneld, nu de tegel na haar dood een bedevaartsoord voor fans is geworden. Honderden rouwenden lieten de afgelopen week bloemen, brieven en andere eerbetonen achter bij de ster.

De tegel ligt sinds 1984 op de Hollywood Boulevard. Parton overleed dinsdag in Nashville op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De zangeres was mateloos populair onder een heel breed publiek. Zij was onder meer bekend van de hits Jolene, 9 To 5 en I Will Always Love You.