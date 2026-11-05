BOEKAREST (ANP/RTR) - Nog twee vluchten zijn donderdag doelwit geweest van een bommelding, waaronder een KLM-vlucht richting Tel Aviv. Dat meldt de Roemeense veiligheidsdienst en wordt desgevraagd door KLM bevestigd aan het ANP. Het toestel maakte een geplande tussenstop in Boekarest, nadat het was vertrokken van Schiphol.

Vlucht KL416 vertrok om 16.40 uur vanuit Amsterdam, waarna om 19.30 uur een bommelding binnenkwam, aldus een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte daarop de geplande tussenstop in Boekarest, waarna de inzittenden en bemanningsleden van boord konden. Het toestel wordt onderzocht. Daarna wordt bepaald of de vlucht kan worden vervolgd, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Eerder op de dag kwamen al tal van andere bommeldingen op vluchten binnen, net als eerder deze week.