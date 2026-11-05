HERNING (ANP) - Tolu Arokodare leeft na twee doelpunten en een ruime overwinning van Ajax op Midtjylland in de Conference League (1-6) met vertrouwen toe naar de topper van zondag tegen FC Twente in de Eredivisie. Dat zei de Nigeriaanse spits, die de laatste vier wedstrijden op rij scoorde, in Herning tegen Ziggo Sport.

"Ik ben blij, het hele team is blij, alle Ajacieden zijn blij", aldus Arokodare. "Veel verschillende jongens hebben gescoord en veel verschillende jongens hebben assists gegeven. Een overwinning als deze is heel fijn voor het team. Het was een comfortabele overwinning en dit gevoel nemen we mee naar de volgende wedstrijd. Die zal niet makkelijk zijn."

Arokodare heeft in zestien wedstrijden nu twaalf keer gescoord voor Ajax. Hij wilde niet zeggen op welk aantal hij wil eindigen. "Ik heb er geen specifiek aantal aan verbonden, maar ik wil het altijd beter doen dan het seizoen ervoor." Marcos Leonardo, concurrent van Arokodare in de spits, was trefzeker als invaller. "Dit is perfect. Hopelijk helpt dit hem om zijn zelfvertrouwen wat op te krikken", zei Arokodare.