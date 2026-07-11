TER APEL (ANP) - De pagodetenten die zorgen voor schaduw op het voorterrein in Ter Apel worden weggehaald. Het Rode Kruis zette de tenten neer, maar besloot vrijdag te stoppen met de hulpverlening op het grasveld voor de ingang. En dat betekent dat ook de tenten daar worden weggehaald, laat een woordvoerder weten.

Zaterdagmiddag zitten meerdere asielzoekers onder de pagodetenten te schuilen voor de zon. Wanneer de tenten worden weggehaald, is volgens de woordvoerder nog niet bekend. Wel bevestigt hij dat dat op korte termijn gebeurt.

Het Rode Kruis is gestopt met de hulpverlening, omdat dat volgens de hulporganisatie voor zowel de hulpverleners als hulpvragers niet langer veilig kan. In de afgelopen weken vonden bij het aanmeldcentrum meerdere incidenten plaats. Hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, ondervinden last van "een kleine groep overlastgevers", zegt het Rode Kruis. Het zou gaan om een klein groepje mannen "dat doorgaans niet bij de hulpvragers hoort". Ook VluchtelingenWerk besloot de hulp om deze reden te stoppen.