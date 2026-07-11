ROTTERDAM (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord vindt Arne Slot een geschikte opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat zei hij op een door ESPN uitgezonden persconferentie na de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Club Brugge.

Van Bronckhorst was afgelopen seizoen assistent van Slot bij Liverpool. "Ik heb heel prettig met Arne samengewerkt en weet dat hij veelvuldig wordt genoemd. Hij is een goede, uitzonderlijke coach die dat makkelijk aankan. De vraag is wat Arne zelf wil en dat weet ik niet."

Koeman nam afscheid als bondscoach van Oranje na de uitschakeling op het WK voetbal door Marokko in de zestiende finale. De KNVB is op zoek naar een opvolger en heeft enige haast, want het Nederlands elftal begint op 24 september aan het nieuwe seizoen van de Nations League met een thuiswedstrijd tegen Duitsland.