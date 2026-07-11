Prins Harry heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het Scotty's Summer Festival in Warwickshire, een evenement van een liefdadigheidsinstelling dat kinderen steunt die een ouder hebben verloren die in het leger diende. Daar heeft de Britse prins onder meer meegedaan aan een yogales met geiten. Ook vertelde Harry volgens People wat hem opvrolijkt als hij een moeilijke dag heeft.

"Waar moet je om lachen als je een moeilijke dag hebt gehad?", vroeg een 9-jarig meisje, dat haar vader had verloren aan de gevolgen van leukemie. "Weet je, soms is het gewoon een moeilijke dag. Het is niet altijd mogelijk om te lachen", antwoordde Harry volgens People. "Maar mijn hond laat me lachen, mijn kinderen laten me lachen. En als ik echt even moet lachen, zet ik waarschijnlijk iets heel grappigs op televisie aan."

Harry is al enkele dagen in het VK voor een aantal afspraken rond de door hem bedachte Invictus Games. Volgens Britse media heeft Harry samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet vrijdag voor het eerst in jaren weer samen tijd doorgebracht met koning Charles. Het zou de eerste keer sinds 2022 zijn dat de Britse koning het hele gezin tegelijk heeft gezien.