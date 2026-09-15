Op vijf plekken in Gelderland materiaal op het spoor

DEN HAAG (ANP) - Op vijf plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving door Omroep Gelderland.

ProRail meldde dinsdagochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Het treinverkeer lag daardoor op diverse trajecten plat.

De Landelijke Eenheid van de politie laat weten op verschillende plaatsen onderzoek te doen. Meer informatie zegt een woordvoerder nu nog niet te kunnen delen.