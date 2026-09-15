Trein raakt materiaal op spoor in Noord-Nederland

DEN HAAG (ANP) - Op één plaats in het noorden van Nederland heeft een NS-trein dinsdagochtend materiaal geraakt dat op het spoor lag. Een woordvoerder van NS zegt dat dit geen direct gevaar heeft opgeleverd voor de mensen in de trein. De exacte locatie wil hij in verband met politieonderzoek niet noemen.

Of het ook hier om een buis gaat, of om ander materiaal, is ook nog niet duidelijk. Spoorbeheerder ProRail meldde dinsdagochtend dat op meerdere plaatsen in het land buizen op het spoor zijn aangetroffen. De politie Oost-Nederland had het over "diverse goederen". Het treinverkeer ligt hierdoor op veel trajecten plat, onder meer rond Zwolle, Deventer en Amersfoort.