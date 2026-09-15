Wat is Dyneema en waarom kiezen industrieën voor Dyneema netten?

Dyneema is een sterke, lichte kunststofvezel die voor verschillende toepassingen wordt gebruikt. Onder andere in de veiligheids-, defensie-, offshore- en sportsector wordt het materiaal verwerkt tot netten. Als je het vergelijkt met materialen zoals staal en nylon heeft Dyneema een aantal opvallende eigenschappen. Het materiaal is erg licht, heeft een hoge treksterkte en rekt weinig uit.

Wat is Dyneema precies?

Dyneema is een kunststofvezel die wordt gemaakt van ultrahoogmoleculair polyetheen (UHMWPE). Een van de belangrijkste eigenschappen van de vezel is de sterkte in vergelijking met het gewicht. Bij hetzelfde gewicht kan Dyneema tot 15 keer sterker zijn dan staal. Daarnaast rekt het materiaal weinig uit en is het goed bestand tegen vocht en corrosie. Hierdoor is Dyneema interessant voor toepassingen waarbij een sterke, maar lichte oplossing nodig is. Welke eigenschappen het belangrijkst zijn, verschilt per toepassing. Ook de omgeving waarin het net wordt gebruikt speelt hierbij een rol.

Waarom Dyneema gebruiken voor netten?

Het lage gewicht van Dyneema is vooral handig wanneer een net moet worden verplaatst, gemonteerd of op hoogte wordt gebruikt. Bij valbeveiliging kan bijvoorbeeld een sterk net nodig zijn, terwijl het gewicht zo laag mogelijk moet blijven. Ook de weerstand tegen vocht en corrosie is een voordeel bij gebruik in een vochtige omgeving. Dit speelt bijvoorbeeld een rol binnen de offshoresector, waar materialen regelmatig te maken krijgen met water en zout. Bij andere toepassingen zijn juist de hoge treksterkte en rek belangrijk.

Netco BV levert maatwerk Dyneema netten voor verschillende toepassingen. Hierbij wordt gekeken naar de technische eisen van het project en de omstandigheden waarin het net gebruikt wordt.

De juiste toepassing vraagt vakkennis

Dat Dyneema sterk en licht is, betekent niet dat ieder Dyneema-net geschikt is voor elke situatie. Bij het ontwerpen van een net moet met verschillende factoren rekening worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de afmetingen, maaswijdte, bevestiging en de belasting die het net moet kunnen dragen. Netco BV omschrijft dit zelf als volgt: "Dyneema verkopen kan iedereen. Dyneema op de juiste manier toepassen niet". Hiermee wordt bedoeld dat de eigenschappen van het materiaal pas echt tot hun recht komen wanneer het net op de juiste manier wordt ontworpen en toegepast. De eisen kunnen per project flink verschillen. Daarom is het belangrijk om vooraf goed te kijken naar de omstandigheden en de belasting waaraan het net wordt blootgesteld.

Toepassingen in sport en industrie

Dyneema wordt in verschillende sectoren gebruikt. Binnen de sportsector kan de vezel bijvoorbeeld worden verwerkt in netten voor klimwanden en speeltoestellen. De hoge sterkte en beperkte rek van het materiaal zijn hierbij handige eigenschappen. Ook in de industrie zijn verschillende toepassingen mogelijk. Dyneema netten worden bijvoorbeeld ingezet voor het hijsen, vastzetten of afschermen van lasten. In situaties waarin een staalkabel te zwaar of te stijf is, kan een lichtgewicht vezel een goed alternatief zijn.

Welke uitvoering het beste past, hangt af van verschillende factoren. De belasting, de omgeving en de eisen aan het net bepalen samen welke oplossing goed is.

Niet alleen de aanschafprijs speelt een rol

Bij het kiezen van een net wordt vaak eerst naar de aanschafprijs gekeken. Toch zijn er meer factoren die kunnen meetellen. Zo is het ook interessant om te kijken naar de verwachte levensduur en de omstandigheden waarin het net wordt gebruikt. Dyneema heeft in sommige gevallen een hogere aanschafprijs dan alternatieve materialen. Daar staan eigenschappen tegenover zoals de hoge sterkte, het lage gewicht en de weerstand tegen vocht en corrosie. Ook het feit dat het materiaal bijna niet kan uitrekken, is bij sommige toepassingen een voordeel. Voor een toepassing waarbij het gewicht van een net belangrijk is of waarbij het materiaal langere tijd aan vocht wordt blootgesteld, kunnen deze eigenschappen de hogere aanschafprijs rechtvaardigen.