Oud-LAKS-voorzitter: onderwijs had geen prioriteit in coronatijd

DEN HAAG (ANP) - Het onderwijs had "geen prioriteit" voor het kabinet tijdens de coronapandemie. Dat zei oud-voorzitter Nienke Luijckx van scholierenorganisatie LAKS tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. "Het is niet zo dat onderwijs niet belangrijk werd gevonden", benadrukte zij. Maar de meeste aandacht ging naar het verlichten van de druk op de ziekenhuizen. "Het was in eerste instantie een gezondheidscrisis."

Het kabinet besloot tot drie keer toe de scholen tijdelijk te sluiten. Daarbij speelde ook mee dat op die manier de bewegingsruimte van ouders werd beperkt. Luijckx vond het "zorgelijk" dat dit argument werd gebruikt. "Ik hoop dat daar meer redenen aan ten grondslag hebben gelegen." Als LAKS-voorzitter zette zij zich er juist voor in de scholen zo lang mogelijk open te houden.

LAKS gaf input voor beleid. Luijckx had niet het idee dat de scholierenorganisatie echt verschil kon maken: "We hadden ook een deelbelang in het onderwijs". De organisatie zette daarom vooral in op hoe de genomen maatregelen het best vorm konden krijgen. Zo was het volgens Luijckx voor leerlingen uitdagend om 1,5 meter afstand te houden en dacht LAKS mee over hoe dat zo goed mogelijk kon.

Schoolsluitingen

De eerste schoolsluiting vanaf maart 2020 viel volgens Luijckx nog wel mee. Veel scholieren vonden het juist "heel erg relaxed om wat langer in bed te liggen". Maar ook toen was eenzaamheid al een thema. Ook was er "paniek" bij leerlingen die eindexamen moesten doen. Maar zeker de tweede sluiting in december 2020, die bijna een halfjaar duurde, vindt zij achteraf "bijna niet te verdedigen".

"Ik vind echt dat jongeren een enorme solidariteit hebben getoond", zei Luijckx. Niet alleen door de schoolsluiting, maar ook door het wegvallen van contacten met leeftijdgenoten tijdens het uitgaan of sporten. "Dat heeft zijn tol geëist." De tijd op de middelbare school is juist belangrijk voor jongeren bij het ontwikkelen van een eigen identiteit, zei zij.