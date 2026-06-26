Michael Jackson twee keer in top 10 Album Top 100

Michael Jackson staat deze week met twee albums in de top 10 van de Album Top 100. Thriller bezet de vierde plaats, terwijl Bad op de negende plek staat. Jackson is daarmee de enige artiest die deze week twee albums in de top 10 heeft, meldt samensteller GfK.

De eerste plaats blijft voor de tweede achtereenvolgende week in handen van Olivia Rodrigo met you seem pretty sad for a girl so in love. Bad Bunny, die onlangs in het GelreDome stond, stijgt van de achtste naar de tweede plaats met DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

De hoogste nieuwe binnenkomer is Joe Bonamassa. Zijn livealbum The Spirit of Rory - Live from Cork komt deze week binnen op de derde plaats.

Album Top 100 week 26

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

2. (8) Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

3. (-) Joe Bonamassa - The spirit of Rory - Live from Cork

4. (3) Michael Jackson - Thriller

5. (5) Lil Kleine - F*CK KLEINE

6. (4) Olivia Dean - The Art of Loving

7. (6) Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally

8. (10) Bruno Mars - The Romantic

9. (7) Michael Jackson - Bad

10. (13) Fleetwood Mac - Rumours