Zorgen over techsector drukken stemming op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend met verlies aan de handelsdag begonnen. Een uitverkoop van techaandelen zorgde voor minnen op Wall Street. Techbeurs Nasdaq is daarmee mogelijk op weg naar de vijfde dag met verlies op rij. Beleggers lijken bezorgd over aangekondigde prijsstijgingen van Apple en Microsoft. Ook drukt het nieuws dat OpenAI zijn beursgang mogelijk uitstelt tot volgend jaar het sentiment.

Apple verhoogt de prijzen van onder meer MacBooks en iPads om de gestegen kosten voor geheugenchips te compenseren. Door een enorme toename in de vraag naar chips lopen de prijzen op. Apple stelt nog nooit zo'n sterke prijsstijging van een component gezien te hebben. Het bedrijf herstelde licht en won 0,2 procent, nadat het een dag eerder meer dan 6 procent verloor na de aankondiging van de prijsstijging.

Techbeurs Nasdaq opende 1 procent lager op 25.109 punten. De afgelopen vier dagen zakte de Nasdaq ook al. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent tot 7310 punten. De Dow-Jonesindex opende 0,3 procent lager op 51.770 punten.

Micron Technology moest een deel van de winst van donderdag aan het begin van de handelsdag inleveren. Het chipbedrijf opende 7 procent lager na een stijging van bijna 16 procent een dag eerder. Micron maakte deze week bekend het afgelopen kwartaal een vijftien keer zo hoge winst ten opzichte van een jaar eerder te hebben geboekt. Chipbedrijf SanDisk verloor ruim 8 procent na een koerssprong van 22 procent een dag eerder.

De olieprijzen daalden verder. Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz vaart, is de afgelopen dagen toegenomen. De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, daalde met 3,6 procent tot 72,59 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent minder op 69,62 dollar per vat.

Boeing heeft voor minimaal 3,5 miljard dollar aan vliegtuigen verkocht aan China Southern Airlines. De koers van de Amerikaanse vliegtuigbouwer daalde wel 0,8 procent.