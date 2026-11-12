DEN HAAG (ANP) - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) van de twaalf provincies en diverse maatschappelijke organisaties maken zich "grote zorgen over de politieke situatie in Den Haag". "Na jaren stilstand, waardoor problemen zijn blijven liggen, snakt het land naar oplossingen", stellen zij in een gezamenlijke verklaring.

De verklaring is naast de VNG en het IPO ook afkomstig van de Unie van Waterschappen, land- en tuinbouworganisatie LTO, Natuurmonumenten, vakbond CNV, de vereniging van Nederlandse woningcorporaties Aedes en diverse onderwijsorganisaties.

"Een kabinetscrisis of opnieuw nieuwe verkiezingen gaan onze inwoners niet verder helpen", is hun boodschap. "In gemeente- en provincieland zijn er ook geen tussentijdse verkiezingen en komen partijen er met elkaar uit. We roepen kabinet en alle partijen in de Tweede Kamer op dat ook te doen, door verantwoordelijkheid te nemen en er met elkaar uit te komen." Volgens de organisaties is dringend behoefte aan "helderheid en vooruitgang in dit land".