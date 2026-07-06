ROTTERDAM (ANP) - Solvinity heeft aangeklopt bij de Nederlandse overheid met de vraag of zij het bedrijf dat het DigiD-platform beheert wilde kopen, maar de overheid heeft van die mogelijkheid geen gebruikgemaakt. Dat stelden advocaten van het bedrijf maandag in de rechtbank in Rotterdam.

Solvinity is pas daarna op zoek gegaan naar een andere nieuwe moederonderneming en kwam toen uit bij het Amerikaanse Kyndryl. Nederlandse partijen hebben geen bod gedaan, zeiden de advocaten.

Staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit) verbood eind mei de overname van Solvinity door Kyndryl. Volgens de staatssecretaris vormt de transactie een risico voor het publieke belang.

Kort geding

"De aandeelhouders van Solvinity besloten in 2024 hun belang te verkopen en hebben begin 2025 eerst bij de overheid aangeklopt met de vraag of deze Solvinity wilde verwerven", zeiden de advocaten van Solvinity. "Van die mogelijkheid heeft de overheid geen gebruik willen maken."

Het bedrijf is in beroep gegaan tegen het verbod en startte ook een kort geding om bij de rechter te vragen om, vooruitlopend op een besluit over het verbod op de overname, de beslissing van de staatssecretaris van tafel te vegen.

Defensie

Solvinity is op dit moment in handen van een Britse investeerder. Met Kyndryl zou Solvinity volgens het bedrijf worden ondergebracht bij een "veilig huis waar de overheid reeds zeer bekend mee is". Kyndryl is een voormalige divisie van IBM die ook diensten levert aan het ministerie van Defensie, aldus Solvinity.

De dienstverlener pleitte er in de rechtbank voor dat er "tal van maatregelen" denkbaar zijn die de zorgen van de staatssecretaris kunnen wegnemen. "Schorsing van het verbod en het waarborgen van de nationale veiligheid laten zich derhalve goed verenigen."

Digitale autonomie

De advocaat van de staatssecretaris ging niet direct nader in op de risico's voor het publieke belang als het Amerikaanse bedrijf Solvinity zou overnemen. De landsadvocaat benadrukte wel dat er zorgvuldig onderzoek is gedaan naar de overname. Daarbij is specifiek gekeken naar de dienstverlening van Solvinity, over welke informatie het bedrijf beschikt en welke risico's ontstaan als die informatie door de Amerikaanse overheid kan worden opgevraagd. Hij ontkende nadrukkelijk dat Aerdts zich bij de beslissing zou hebben laten leiden door "beeldvorming".

Een deel van de zitting vindt maandag achter gesloten deuren plaats, vanwege de vertrouwelijke informatie die met de zaak gemoeid is.

De verantwoordelijke staatssecretaris meldde afgelopen februari al in antwoorden op Kamervragen van JA21 dat "de overheid of een van haar diensten niet heeft overwogen om Solvinity zelf over te nemen of in eigen handen te brengen". Het kabinet vindt dat "publiek eigenaarschap" niet behoort tot de "kerntaken van de overheid en geen doel op zich is". Verder verwees de toenmalige staatssecretaris naar de bestaande aanpak voor digitale autonomie.