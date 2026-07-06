KNVB: opheffen schorsing Balogun is 'opmerkelijke beslissing'

ZEIST (ANP) - De KNVB noemt het opheffen van de schorsing voor de Amerikaan Folarin Balogun een opmerkelijke beslissing. "We beseffen dat dit voor Belgische spelers, staf en supporters een ingrijpende beslissing is", reageert de Nederlandse voetbalbond. "Tegelijkertijd kennen wij niet alle feiten en de volledige context. Het gaat om een procedure tussen FIFA, UEFA en de Belgische voetbalbond. Daarom verwijzen wij voor een inhoudelijke reactie naar FIFA, UEFA en de Belgische voetbalbond."

Balogun zou door een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina automatisch voor minimaal één duel worden geschorst en daardoor de achtste finale tegen België op het WK missen. Maar die straf is omgezet in een voorwaardelijke schorsing. De Amerikaanse president Donald Trump zou volgens The New York Times met FIFA-voorzitter Gianni Infantino hebben gebeld en zou hem hebben gevraagd de schorsing van Balogun te herzien.

De Europese voetbalbond UEFA vindt dat "de FIFA een rode lijn heeft overschreden" met het opheffen van de schorsing.