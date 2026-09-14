Silkeborg eerste gaststad van komende editie Deense Royal Run

Silkeborg is komend jaar een van de Deense steden waar de jaarlijkse Royal Run wordt georganiseerd. Dat maakt het hardloopevenement maandag bekend op Instagram. De organisatie plaatst er een foto bij van koning Frederik, die in hardloopkleding op het plaatsnaambord van Silkeborg leunt.

De Royal Run vindt plaats op 17 mei 2027, op tweede pinksterdag. Silkeborg is de eerste stad die voor de komende editie is bekendgemaakt. Later deze week volgen de andere vier gaststeden.

De Royal Run werd in 2018 in het leven geroepen ter ere van de vijftigste verjaardag van toenmalig kroonprins Frederik. Het koninklijk gezin heeft de afgelopen jaren traditiegetrouw meegedaan. De Deense vorst liep dit jaar mee in drie verschillende steden, waaronder Kopenhagen.