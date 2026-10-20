Carrefour verlaagt winstverwachting door geweld in Frankrijk

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse supermarktconcern Carrefour heeft zijn financiële doelstellingen voor het hele jaar naar beneden bijgesteld als gevolg van de geweldsuitbarstingen in verschillende delen van het land. Volgens het bedrijf is het consumentenvertrouwen hierdoor aangetast en blijven klanten weg uit winkels.

"Onze groep wordt in Frankrijk geconfronteerd met een ongekende situatie", zei topman Alexandre Bompard dinsdag. "Er is grote onzekerheid over de ontwikkeling van de consumentenbestedingen en over de omstandigheden waaronder onze winkels open kunnen blijven."

Carrefour verlaagde de verwachting voor de winst van "een hoge enkelcijferige groei" naar "stabiel tot een lichte groei" voor dit jaar. Ook heeft het bedrijf de doelstellingen voor 2026 bijgesteld voor zijn operationele winstmarge, de kasstroom en de kapitaaluitgaven.

De afgelopen dagen vonden in onder meer Parijs, Marseille, Lyon en Nice zware rellen plaats en werden duizenden winkels vernield en geplunderd.