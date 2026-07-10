Harry heeft tijdens een evenement in aanloop naar de Invictus Games in Birmingham deelgenomen aan verschillende sporten. De Britse prins speelde onder meer pickleball, rolstoelbasketbal en schoot met een laserpistool.

Volgens Britse media was Harry in een opperbeste stemming terwijl hij deelnam aan de sporten. De Invictus Games voor gewonde militairen vinden volgend jaar plaats in het National Exhibition Centre in Birmingham. De hertog van Sussex deed de locatie alvast aan bij een demonstratie van de sporten. Volgend jaar verwelkomt de stad meer dan 550 gewonde, zieke en gehandicapte militairen, veteranen en hun families uit 26 landen.

Harry kwam zonder zijn vrouw Meghan, die aanvankelijk wel aanwezig zou zijn, maar deze week geen openbare evenementen in het Verenigd Koninkrijk zal bijwonen. Het gezin van de prins zou ook afreizen naar het Verenigd Koninkrijk, maar zag daar vanaf, omdat het geen politiebescherming kreeg. The Telegraph meldde donderdag dat Meghan en de kinderen deze week alsnog naar het VK gaan, maar niet in het openbaar zullen verschijnen.