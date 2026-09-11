PFAS-pesticiden groeiend risico voor drinkwater en gezondheid

DEN HAAG (ANP) - De toekomst van drinkwater in Nederland wordt bedreigd door pesticiden waar PFAS inzit. Daardoor komt jaarlijks ten minste 21.000 kilo van de PFAS trifluorazijnzuur vrij. Die stof breekt niet af in het milieu en vormt een steeds groter risico voor de bodem, gewassen, grondwater, oppervlaktewater en drinkwater, waarschuwt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De hoeveelheid PFAS-houdende pesticiden die jaarlijks wordt gebruikt steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Mensen krijgen daardoor steeds meer PFAS binnen, en dat brengt risico's mee voor de gezondheid. Die risico's worden onvoldoende beheerst, zegt de inspectiedienst. PFAS maken mensen sneller ziek, beïnvloeden de ontwikkeling van ongeboren baby's en kunnen schade toebrengen aan de lever en het hormoonsysteem.

"We schuiven de rekening door naar toekomstige generaties", zegt ILT-inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar. "Vanuit het oogpunt van drinkwaterbescherming en gezondheid is de aanpak van lozingen van PFAS en snelle uitfasering van PFAS-pesticiden noodzakelijk."