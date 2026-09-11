De vrijdag overleden Noorse prinses Astrid had "een speciaal plekje in haar hart voor kwetsbare mensen die buiten de boot vallen". Dat zegt leider van de Noorse kerk Olav Fykse Tveit in een reactie op haar dood tegenover persbureau NTB. Volgens hem stond "menselijke waardigheid" centraal in al die jaren dat ze actief was voor het Noorse koningshuis.

Fykse Tveit stipt aan dat haar jongere broer koning Harald zijn zus omschreef als "grenzeloos loyaal". "Samen stelden ze hun plicht en liefde voor het land op de eerste plaats. Ze was er samen met ons bij tijdens belangrijke momenten voor het land, laatst nog bij de uitvaart van koning Harald in de Domkerk van Oslo."

Woensdag verscheen Astrid voor het laatst in het openbaar bij het afscheid van Harald. De uitvaart werd geleid door Fykse Tveit.

De kerkleider is in gedachten bij de familie van Astrid en in het bijzonder bij koningin Sonja, die haar schoonzus heeft verloren. "Onze dankbaarheid voor het werk van koning Harald omvat vandaag ook een dankwoord voor het leven en werk van prinses Astrid, en voor alles wat zij voor haar broer heeft mogen betekenen."