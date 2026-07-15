AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een operatie uitgevoerd in een lopend onderzoek naar mensenhandel op de Wallen. Dat maakte de politie bekend. Er zijn aanhoudingen verricht, maar de politie wil daar in het belang van het onderzoek nog niets over zeggen, ook niet over het aantal verdachten.

De aangehouden verdachten gaan in beperkingen. Dat wil zeggen dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Volgens Het Parool kwam de politie ook in andere delen van de Amsterdamse binnenstad in actie, onder andere in de sportschool Train More aan het Oosterdok, waar een verdachte werd meegenomen. Op het Oudekerksplein en op de Oudezijds Achterburgwal werden panden van verdachten doorzocht, aldus de krant.