Deschamps berust in nederlaag: we vonden de oplossingen niet

ARLINGTON (ANP) - Didier Deschamps vond de uitschakeling van Frankrijk in de halve finale van het wereldkampioenschap tegen Spanje terecht. "Het is duidelijk dat dit Spaanse team erg sterk is en dat hebben ze vanavond bewezen", sprak de bondscoach na de nederlaag van 2-0 op een persconferentie.

"We speelden iets onder ons gebruikelijke niveau en maakten meer technische fouten dan in voorgaande wedstrijden. We kwamen ook fysiek tekort", vervolgde Deschamps, die zaterdag in de wedstrijd om de derde plaats voor de laatste keer op de bank zit als trainer van de Fransen.

Deschamps maakte Spanje de complimenten. "We kennen de kwaliteit die Spanje bezit en om een ​​kans te maken om door te gaan, moesten we op ons absolute best zijn. Dat waren we niet. Ze zijn erg goed in het combinatiespel en het lezen van de richting van passes om ze te onderscheppen. Wij vonden de oplossingen niet. Het feit dat we er niet in slaagden de aanvallende en technische kwaliteit te tonen die we tot nu toe hadden laten zien, is deels onze schuld, maar Spanje verdient ook lof voor het feit dat ze ons daarvan hebben weerhouden."

De nederlaag maakte een einde aan de Franse hoop om voor de derde keer op rij de WK-finale te bereiken, vier jaar nadat er in Qatar na strafschoppen van Argentinië werd verloren. Deschamps zei dat de spelers in de kleedkamer kapot waren van de teleurstelling, maar weigerde de vooruitgang die ze tijdens het toernooi hadden geboekt te bagatelliseren. "De teleurstelling is immens. Het doet pijn om de reis te zien eindigen. Ik wil niet alles wat we hebben bereikt weggooien, maar in deze wedstrijd liet Spanje zien dat ze meer in huis hadden."