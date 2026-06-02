HEERHUGOWAARD (ANP) - Er is dinsdag nog veel onduidelijk over het steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard maandagavond. Daarbij vielen een dode en twee gewonden. De politie kan nog niet melden wat de identiteit is van de slachtoffers. Er is nog niemand aangehouden.

Rond 19.35 uur maandagavond kreeg de politie een melding van een steekpartij. De omgeving werd afgezet voor een grote actie. Agenten omsingelden het gebouw en hielden het onder schot. Ook waren er specialistische teams, zoals de Dienst Speciale Interventies (DSI), en een traumahelikopter aanwezig.

Wat de toedracht is van de steekpartij, wordt nog onderzocht. De politie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen.