De Deense premier Mette Frederiksen heeft koning Frederik op het schip Dannebrog bezocht om hem bij te praten over de regeringsformatie van Denemarken. Frederiksen liet de koning aan boord weten dat zij na onderhandelingen een regering kan gaan vormen.

Volgens persbureau Ritzau zal het regeringsplan dinsdag worden gepresenteerd. De koning zal de nieuwe regering naar verwachting woensdag in paleis Amalienborg ontvangen.

Frederik en koningin Mary verblijven op het koninklijk schip Dannebrog voor hun traditionele zomervaartocht.