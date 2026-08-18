Veel boeren verwacht bij 'stikstofmars' woensdag in Drenthe

ASSEN (ANP) - Boeren in Drenthe zijn woensdag van plan bij alle twaalf gemeentehuizen in de provincie langs te gaan. Ze willen daar een brief aanbieden ter ondertekening, zeggen organisatoren. Die brieven willen ze vervolgens in de middag naar het provinciehuis in Assen brengen. Met deze zogenoemde 'stikstofmars' willen ze hun zorgen uiten over de stikstofvoorstellen van het kabinet.

In WhatsApp-groepen waarin de actie op poten wordt gezet, zitten al honderden leden. Organisatoren zeggen uiteindelijk meer dan duizend mensen te verwachten in Assen. Ze zullen daarbij niet over de snelweg rijden, zeggen ze.